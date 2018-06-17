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Россиянка приютила обманутого египетского фаната
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Жительница Екатеринбурга приютила обманутого египетского болельщика 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница Екатеринбурга приютила болельщика сборной Египта по футболу, оставшегося без жилья. Об этом сообщает e1.ru.
«В чате, где общаются жители нашего дома, появилось сообщение, что возле одной из секций комплекса стоит иностранец. Был уже вечер, довольно холодно. Он показывал на телефоне адрес забронированной квартиры, звонил в домофон, но ему никто не отвечал. Я согласилась бесплатно предоставить ему одну из комнат моей квартиры», — рассказала женщина по имени Нина.
Египетский фанат Исмаил удивился, что с него не попросили денег. Отмечается, что на призыв помочь иностранцу откликнулись и другие люди, выразившие готовность бесплатно пустить его пожить.
Местные жители намерены обратиться в правоохранительные органы.
«У Исмаила были какие-то бумаги, что он забронировал жилье и оплатил. Будем разбираться по поводу этой квартиры», — сказали они.
15 июня в Екатеринбурге состоялся матч сборных Египта и Уругвая, завершившийся победой южноамериканской команды со счетом 1:0. Следующий матч египтяне проведут 19 июня в Санкт-Петербурге, их соперником станет сборная России.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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