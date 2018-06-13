Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе

70-летний футбольный болельщик Губерт Вирт из Германии приехал в Россию на тракторе. Путь на чемпионат мира по футболу он начал ещё в середине мая. Живёт мужчина в городе Форххайм, до российской столицы ему предстояло проехать 2 300 километров. Вирт рассчитывал прибыть в Москву к 14 июня и сегодня его встретили на трассе российские полицейские, которые некоторое время сопровождали его на дороге. Транспорт, на котором приехал немец, — машина колоритная. Это трактор, выпущенный в 1936 году, с прицепом, украшенным надписью Hallo Moskau! («Привет, Москва!»). Внутри прицепа есть всё для комфортного путешествия: холодильник, раковина, плита и даже телевизор. Правда, двигается трактор с прицепом небыстро, он может развить скорость не больше 30 км/ч. Во время тура в Россию Губерт постоянно сталкивался с повышенным вниманием на дорогах, но это ему лишь льстило: мужчина с удовольствием позировал на фоне своего необычного «железного коня».