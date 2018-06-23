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«Наполи» заинтересовался Акинфеевым
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СМИ: Акинфеев попал в сферу интересов «Наполи» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев попал в сферу интересов итальянского футбольного клуба «Наполи».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянские СМИ.
По информации издания, президент клуба Аурелио Де Лаурентис включил Акинфеева с список потенциальных голкиперов команды. В него также входят Альфонс Ареола из «Пари Сен-Жермен» и Алекс Мерет из «Удинезе».
Контракт Акинфеева с ЦСКА истекает в 2019 году.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Уругвая Стуани отметил высокую скорость российской команды перед матчем на ЧМ-2018.
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