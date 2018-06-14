Сборная России обойдется без церкви

Сборная России по футболу обойдется без благословения церкви

Сборная России по футболу не обращалась к РПЦ за благословением перед чемпионатом мира. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Насколько мне известно, запросов со стороны сборной специальных не было. Конкретных мероприятий, связанных с этой игрой [матчем-открытием], не предусмотрено. Видимо, у футболистов наших есть более важные дела», — рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Волков напомнил, что с российскими олимпийцами регулярно работают священники. Он также отметил, что патриарх Кирилл пригласил всех гостей чемпионата познакомиться с православной культурой и, при желании, посетить храмы. Глава РПЦ призвал молиться за сборную России по футболу.

Ранее, 13 июня британский певец Робби Уильямс также посоветовал болельщикам российской команды молиться о чуде на домашнем чемпионате мира.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.