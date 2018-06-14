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Сборная России обойдется без церкви
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Сборная России по футболу обойдется без благословения церкви 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная России по футболу не обращалась к РПЦ за благословением перед чемпионатом мира. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Насколько мне известно, запросов со стороны сборной специальных не было. Конкретных мероприятий, связанных с этой игрой [матчем-открытием], не предусмотрено. Видимо, у футболистов наших есть более важные дела», — рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.
Волков напомнил, что с российскими олимпийцами регулярно работают священники. Он также отметил, что патриарх Кирилл пригласил всех гостей чемпионата познакомиться с православной культурой и, при желании, посетить храмы. Глава РПЦ призвал молиться за сборную России по футболу.
Ранее, 13 июня британский певец Робби Уильямс также посоветовал болельщикам российской команды молиться о чуде на домашнем чемпионате мира.
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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