Черчесов рассказал о «приятной работе с футболистами»

Станислав Черчесов: «В сборной нет рутины, а есть приятная работа с футболистами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча-открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии подчеркнул, что работа в национальной команде не является для него рутинной.

— Джеймс Додд, Соединенное Королевство, — представился британский журналист перед тем, как задать вопрос Черчесову.

— Джеймс Додд. Накануне первой игры вы нервничаете? И что будете делать сегодня вечером? Какая рутина?

— Это не рутина, это приятная работа со своими футболистами. У нас будет теория, обсудим какие-то вещи еще раз в спокойной обстановки. Бывают у нас монологи, бывают диалоги. Сегодня будет обмен мнениями.

Футболист — это актер, который делает всю работу. Выйдет на поле Самедов, а не я. Сегодня обсудим, потом, с вашего позволения, ужин. А потом… Потом будет потом.

Сборная России в четверг в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 (мск).