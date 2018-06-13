Футболисты отметили приезд в Россию водкой

Игроков сборной Бразилии по футболу заметили с водкой в сочинском отеле Swissotel Kamelia Hotel Sochi. Об этом сообщает Life.

В распоряжении издания оказалась видеозапись с футболистами, на столах которых стояли бутылки пива и водки.

По данным Life, на запись попали вратарь сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Эдерсон и еще один голкипер Алисон Бекер

По одной из версий, футболисты могли отмечать день рождения полузащитника Филиппе Коутиньо.

12 июня Коутиньо исполнилось 26 лет. Партнеры по команде поздравили футболиста на тренировке, разбив ему об голову яйца, вымазав в муке и облив водой.

В этот день сборная Бразилии провела первую открытую тренировку в Сочи на стадионе «Юг-Спорт».

Бразильцы сыграют в группе вместе с Сербией, Коста-Рикой и Швейцарией. Их первая игра на ЧМ — со Швейцарией — состоится 17 июня в Ростове-на-Дону.