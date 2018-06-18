Болельщики из Швейцарии ошиблись с Ростовом

Болельщики из Швейцарии перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

Болельщики из Швейцарии, приехавшие на матч с участием сборной своей страны в Ростов-на-Дону, по ошибке забронировали гостиницу в Ростове Великом, сообщила пресс-служба областной службы 112.

"16 июня в службу 112 обратились иностранные туристы, приехавшие поддержать сборную Швейцарии по футболу. Болельщики находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания. Переводчик службы 112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом", — говорится в сообщении.

Оператор указал болельщикам на ошибку и помог с размещением в Ростове-на-Дону.

По словам директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова, в рамках подготовки к мировому первенству сотрудники областной службы 112 прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы принять вызовы на четырех иностранных языках.

"В особо сложных случаях звонки заявителей будут переадресованы профессиональным переводчикам — волонтерам, владеющим испанским, английским, арабским или французским языками", — приводит пресс-служба слова Панова.

Всего 17 июня в службу 112 в Ростовской области поступило 7794 вызова, шесть из них были связаны с проведением матча чемпионата мира по футболу. Серьезных происшествий не зафиксировано.

Сборная Бразилии в воскресенье сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. В Ростове-на-Дону состоятся еще четыре матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.