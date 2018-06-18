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Болельщики из Швейцарии ошиблись с Ростовом
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Болельщики из Швейцарии перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Болельщики из Швейцарии, приехавшие на матч с участием сборной своей страны в Ростов-на-Дону, по ошибке забронировали гостиницу в Ростове Великом, сообщила пресс-служба областной службы 112.
"16 июня в службу 112 обратились иностранные туристы, приехавшие поддержать сборную Швейцарии по футболу. Болельщики находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания. Переводчик службы 112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом", — говорится в сообщении.
Оператор указал болельщикам на ошибку и помог с размещением в Ростове-на-Дону.
По словам директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова, в рамках подготовки к мировому первенству сотрудники областной службы 112 прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы принять вызовы на четырех иностранных языках.
"В особо сложных случаях звонки заявителей будут переадресованы профессиональным переводчикам — волонтерам, владеющим испанским, английским, арабским или французским языками", — приводит пресс-служба слова Панова.
Всего 17 июня в службу 112 в Ростовской области поступило 7794 вызова, шесть из них были связаны с проведением матча чемпионата мира по футболу. Серьезных происшествий не зафиксировано.
Сборная Бразилии в воскресенье сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. В Ростове-на-Дону состоятся еще четыре матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.
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