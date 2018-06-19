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Швейцарские болельщики сняли гостиницу не в том Ростове
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Швейцарские болельщики сняли гостиницу не в том Ростове 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Болельщики сборной Швейцарии, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим. Они случайно забронировали гостиницу не в том городе, передает в понедельник, 18 июня, «Интерфакс».
Как рассказали в ростовской областной Службе-112, 16 июня фанаты искали свой отель в Ростове-на-Дону, но зарезервировали номер в Ростове Великом. Им оказали помощь в расселении.
17 июня в Ростове-на-Дону проходил матч между Швейцарией и Бразилией. Он завершился со счетом 1:1.
16 июня сообщалось, что группа футбольных болельщиков из Швейцарии, направлявшаяся на матч своей команды в Россию на машине, случайно заехала в зону боевых действий в Донбассе и оказалась на передовой.
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