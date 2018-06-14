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Зеппельт не поедет на ЧМ-2018
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Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими антидопинговыми расследованиями, не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу по соображениям безопасности. Об этом в среду сообщил телеканал ARD.
Такое решение приняло руководство ARD после разговора с министром иностранных дел Хайко Маасом и анализа всех рисков, проведенного силами безопасности ФРГ, в частности Федеральным ведомством по уголовным делам (БКА), Земельным ведомством по уголовным делам Берлина (ЛКА) и другими спецслужбами.
На встрече с Маасом обсуждался прежде всего вопрос, существует ли угроза для Зеппельта, если он отправится в РФ. ARD утверждает, что ответ был однозначным — да.
"МИД должен принять всерьез анализ компетентных органов и с учетом вопросов безопасности не может иначе оценить ситуацию", — цитирует телеканал министерство.
Такого же мнения придерживается ЛКА, которое еще в середине мая предостерегло Зеппельта от поездки в Россию. Спецслужбы ФРГ не исключают задержания журналиста в связи с делом Родченкова и спонтанного насилия со стороны отдельных лиц.
11 мая АРД сообщил о сложностях Зеппельта с получением визы. Российская сторона заявила, что журналист может освещать ЧМ в России на тех же основаниях, что и другие репортеры, ограничиваться его деятельность не будет. 7 мая ему была выдана двукратная въездная виза для освещения мундиаля на основании аккредитации FIFA. Между тем он на основании судебного решения РФ был включен в список нежелательных лиц для въезда. Данная его поездка на ЧМ должна была являться исключением, которое обусловлено проведением ЧМ и аккредитацией FIFA.
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