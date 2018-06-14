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Мутко высказался о бойкоте ЧМ-2018
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Мутко: попытки бойкота ЧМ-2018 были обречены на провал 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер России Виталий Мутко высказался об угрозах бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Попытки бойкота изначально были обречены на провал. Это говорит о том, что иностранные политики иногда бывают оторваны от реальной жизни. Такие крупные турниры всегда дают огромные медийные возможности, и многие пытаются воспользоваться ими в своих целях. Но футбол не имеет границ, и его любят во всех странах. Тысячи болельщиков готовы преодолевать огромные расстояния, чтобы поддержать свои сборные, и они не обращают внимания ни на какие разговоры", — цитирует Мутко газета "Известия".
Также функционер отметил, что в Россию уже прибыло более 200 тыс. болельщиков.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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