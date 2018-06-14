Мутко высказался о бойкоте ЧМ-2018

Мутко: попытки бойкота ЧМ-2018 были обречены на провал

Вице-премьер России Виталий Мутко высказался об угрозах бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Попытки бойкота изначально были обречены на провал. Это говорит о том, что иностранные политики иногда бывают оторваны от реальной жизни. Такие крупные турниры всегда дают огромные медийные возможности, и многие пытаются воспользоваться ими в своих целях. Но футбол не имеет границ, и его любят во всех странах. Тысячи болельщиков готовы преодолевать огромные расстояния, чтобы поддержать свои сборные, и они не обращают внимания ни на какие разговоры", — цитирует Мутко газета "Известия".

Также функционер отметил, что в Россию уже прибыло более 200 тыс. болельщиков.