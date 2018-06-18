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Английских фанатов высадили из поезда
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Отобравших оружие у полицейского английских фанатов высадили из поезда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двоих пьяных болельщиков сборной Англии, которые ехали в Волгоград на первую игру национальной команды на чемпионате мира, высадили из поезда и привлекли к ответственности. Об этом сообщает Reuters.
Англичане были сняты с поезда из-за конфликта с полицейскими. Один из болельщиков выхватил оружие у стража порядка и начал ему угрожать. Нарушителя обезвредили и задержали. Второй фанат разбил стекло в тамбурной двери вагона и получил рваную рану кисти, после чего ему была оказана помощь. Оба болельщика находились в состоянии алкогольного опьянения, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях.
Британское посольство заявило, что знает об инциденте: «Наши сотрудники контактируют с местными властями из-за ситуации с британцем, который был задержан после инцидента в поезде в России. Мы готовы предложить свою помощь».
В конце мая Daily Star сообщил, что несколько радикально настроенных группировок английских болельщиков приедут в Россию, чтобы устроить «третью мировую войну». По информации издания, объединенные группы британских фанатов будут защищать своих соотечественников во время мундиаля, так как, по их мнению, российская полиция делать этого не собирается. Англичане выступали с намерением «дать русским бой», при этом их не пугала перспектива арестов.
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля. 18 мая сборная Англии сыграет с командой Туниса свой первый матч на мундиале. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. В рамках группового этапа англичане также сыграют с командами Панамы и Бельгии.
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