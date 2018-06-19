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Английского болельщика госпитализировали в Волгограде
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Английский болельщик госпитализирован после ДТП в Волгограде 

Спорт-Экспресс 19 июня 2018
Фото: РИА Новости
Болельщик сборной Англии попал в больницу в Волгограде после ДТП, сообщает "Интерфакс". Накануне английская команда в городе провела матч ЧМ-2018 со сборной Туниса (2:1).
— Английский болельщик после ДТП был доставлен в больницу №25 Волгограда. У него диагностированы множественные травмы, в том числе сотрясение головного мозга и перелом лучевой кости, — сказал представитель региональном комитете здравоохранения. Он отметил, что пострадавший высоко оценил оперативность и качество оказанной ему медицинской помощи.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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