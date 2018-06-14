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Невилл назвал ключевых игроков сборной России
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Английский тренер назвал ключевых игроков сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер женской сборной Англии по футболу Фил Невилл выделил игроков сборной России, которые могут принести команде положительный результат на домашнем чемпионате мира 2018 года.
"У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Хозяева чемпионата мира всегда имеют определенное преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы", — цитирует Невилла газета "Известия".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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