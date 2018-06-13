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Аргентинцы ехали на чемпионат мира 2,5 года
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Двое в лодке и пёс. Аргентинцы ехали на чемпионат мира 2,5 года 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: instagram.com/americadeltour
Безумные приключения болельщиков сборной Аргентины.
У Марианы, Томи и питбультерьера Драко путь на чемпионат мира получился очень долгим: им потребовалось 2,5 года, чтобы добраться до России из Аргентины.
— В Мендосе (город в Аргентине. — Прим. «Чемпионата») у нас все было хорошо — мы жили обычной, спокойной жизнью, — рассказывает Мариана. — Не скажу, что нам было скучно, но в какой-то момент все стало так обыденно…Что одним утром мы проснулись и приняли безумное решение: «Давай сделаем это! Давай поедем на чемпионат мира на машине». Мы вообще ничего не планировали — ни маршрут, ни как будем жить все это время. Загрузили вещи в машину и поехали. Все решали уже на ходу.
Из дома они выехали вдвоем, а из Бразилии уехали уже втроем: чтобы путешествовать было еще веселее, Мариана и Томи купили щенка с красивыми прозрачными глазами. Девушка ласково называет массивного питбультерьера «наш сынок».
— Мы проехали на машине по всей Южной Америке, а, доехав до Колумбии, отправили машину на пароме в Панаму. Сами хотели полететь на самолете, но оказалось, что перевозить питбулей на самолете нельзя — не знаю, что это за странное правило. Но так как мы не могли бросить Драко, нам пришлось брать небольшой корабль.
Мы были в море семь дней, пока в один момент наше судно не разбилось. Это было очень страшно! До ближайшего берега пришлось добираться на спасательной шлюпке. Грести было тяжело, я не могла успокоиться и перестать плакать…Ужас! Самое интересное, что Драко был спокоен. Даже не скулил! К счастью, добрые люди, встретившие нас на берегу, помогли добраться до Панамы. Потом была Мексика, откуда мы уже отправились в Европу. Там уже были Бельгия, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и, наконец, Россия.
Чтобы накопить денег на путешествие, путешественникам приходилось останавливаться в некоторых странах на долгое время и работать. В Бразилии они провели год, в Мексике — 10 месяцев, а в Бельгии задержались на месяц.
— Вообще я физиотерапевт, а мой парень — шеф-повар, но работать приходилось и консьержами, и строителями, и садовниками…Работу получить было не так уж и просто, поэтому порой на поиск уходило приличное количество времени.
Думали, что в Европе с этим будет еще труднее, но нам повезло, что в Бельгии нужна рабочая сила. Работать приходилось по 12-16 часов в день — это, конечно, очень изматывало. Но еще труднее было не тратить заработанные деньги на себя. Иногда мне очень хотелось сделать маникюр или купить новую футболку… Ох. Зато сейчас я очень счастлива!
По словам Марианы, им и не нужно много денег. Они ни разу не останавливались в отеле — в их машине есть кровать и кухня. А еще по ходу всего путешествия им не раз помогали добрые люди, которые без проблем пускали к себе безумных путешественников на пару ночей.
— Главное, что нам никогда не бывает скучно. Мы постоянно меняем места, знакомимся с новыми людьми, — с улыбкой рассказывает Мариана. — Надеемся, что останемся здесь до финала. Билетов на матчи у нас нет, но мы накопили достаточно денег, чтобы их купить.
Обратных билетов домой, кстати, у безумной пары тоже нет. По словам девушки, они не планируют останавливаться и хотят продолжить путешествовать. В планах вернуться в Бельгию, поработать и…поехать в Китай.
А вы смогли бы?
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