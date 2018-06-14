Газзаев рассказал о перспективах сборной на ЧМ

Газзаев рассказал о перспективах сборной России на ЧМ-2018

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018.

По его словам, это будет потрясающее достижение.

Газзаев выразил уверенность, что команда выйдет из группы.

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