ЦСКА объявил об уходе Мусы

Московский ЦСКА объявил об уходе из команды нападающего сборной Нигерии Ахемеда Мусы.
Как сообщает пресс-служба клуба, нигериец, выступавший за ЦСКА на правах аренды, покидает команды в связи с истечением контракта.
Права на Мусу принадлежат английскому «Лестер Сити».
25-летний форвард перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно в сезона-2017/18. Он провёл 16 матчей за «армейцев» и забил семь голов во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Муса помог выйти на свободу 40 нигерийским заключённым, погасив их долги.