ЦСКА объявил об уходе Мусы

ЦСКА объявил об уходе из команды Мусы

Московский ЦСКА объявил об уходе из команды нападающего сборной Нигерии Ахемеда Мусы.

Как сообщает пресс-служба клуба, нигериец, выступавший за ЦСКА на правах аренды, покидает команды в связи с истечением контракта.

Права на Мусу принадлежат английскому «Лестер Сити».

25-летний форвард перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно в сезона-2017/18. Он провёл 16 матчей за «армейцев» и забил семь голов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Муса помог выйти на свободу 40 нигерийским заключённым, погасив их долги.