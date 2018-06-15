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ЦСКА объявил об уходе Мусы
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ЦСКА объявил об уходе из команды Мусы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА объявил об уходе из команды нападающего сборной Нигерии Ахемеда Мусы.
Как сообщает пресс-служба клуба, нигериец, выступавший за ЦСКА на правах аренды, покидает команды в связи с истечением контракта.
Права на Мусу принадлежат английскому «Лестер Сити».
25-летний форвард перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно в сезона-2017/18. Он провёл 16 матчей за «армейцев» и забил семь голов во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Муса помог выйти на свободу 40 нигерийским заключённым, погасив их долги.
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