Месси обошёл Роналду

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата мира по версии Forbes.
Об этом сообщает официальный сайт издания.
При оценке доходов футболистов учитывались зарплата и средства, полученные в результате рекламных контрактов.
Суммарный заработок Месси за прошедший год составил $111 млн В 2017 году аргентинец подписал новый контракт с «Барселоной» на улучшенных финансовых условиях.
Таким образом, он впервые опередил форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который заработал $108 млн Третьим стал бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар — $90 млн Ранее Роналду высказался о шансах Салаха побороться за «Золотой мяч».