Месси обошёл Роналду

Месси впервые обошёл Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата мира по версии Forbes

Об этом сообщает официальный сайт издания.

При оценке доходов футболистов учитывались зарплата и средства, полученные в результате рекламных контрактов.

Суммарный заработок Месси за прошедший год составил $111 млн В 2017 году аргентинец подписал новый контракт с «Барселоной» на улучшенных финансовых условиях.