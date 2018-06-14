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Месси обошёл Роналду
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Месси впервые обошёл Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата мира по версии Forbes.
Об этом сообщает официальный сайт издания.
При оценке доходов футболистов учитывались зарплата и средства, полученные в результате рекламных контрактов.
Суммарный заработок Месси за прошедший год составил $111 млн В 2017 году аргентинец подписал новый контракт с «Барселоной» на улучшенных финансовых условиях.
Таким образом, он впервые опередил форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который заработал $108 млн  Третьим стал бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар — $90 млн  Ранее Роналду высказался о шансах Салаха побороться за «Золотой мяч».
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