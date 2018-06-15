«Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок РФ

Московские «Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России по футболу

Московские футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Первоначально в матче за Суперкубок должны были встретиться чемпион России "Локомотив" и обладатель Кубка страны "Тосно" (Ленинградская область). В июне "Тосно" объявил о прекращении существования из-за финансовых проблем. В соответствии с регламентом, обладателя Кубка России заменила команда, занявшая второе место в чемпионате России — ЦСКА.

Матч состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. Время начала игры станет известно позднее.