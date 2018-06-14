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Российские гомофобы избили иностранных фанатов
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Российские гомофобы избили иностранных фанатов 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне атаковали двух геев из Франции и англичанина, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет Metro.
Первый инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда пара геев из Франции пыталась поймать такси. Иностранцы нарвались на двух дагестанцев, которые избили их на почве гомофобии. Один из пострадавших получил травмы головы, мозга и челюсти.
Подозреваемые установлены и задержаны. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов.
В результате другого инцидента, произошедшего в Москве, пострадал фанат из Англии, который хотел снять наличные. По словам мужчины, он был пьян и не помнит обстоятельства случившегося, но заявил, что пятеро россиян напали на него и ограбили возле банкомата. Какую именно сумму у него изъяли, англичанин объяснить не смог, поэтому в дальнейшем расследовании будет задействован переводчик.
В Конституции России нет прямого упоминания о дискриминации сексуальной ориентации или гендерной принадлежности гражданина, тем не менее, правозащитники считают, что в РФ она запрещена, так как список дискриминаций ничем не ограничен.
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