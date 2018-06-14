Ещё
Слепаков ответил Кадырову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слепаков ответил Кадырову 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: instagram.com/slepakovsemyon
Юморист Семен Слепаков принял приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова посетить республику. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и хипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо — каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира.

Публикация от  Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

«Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом», — отметил он.
По словам Слепакова, множество русских поэтов ездили на Кавказ, чтобы вдохновиться им, а «некоторые после этого даже возвращались», однако ему «опасаться нечего», так как до Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в Пятигорске, ему «еще далеко».
«Всем хорошего чемпионата мира и просто мира!» — пожелал Слепаков.
В начале нынешней недели Семен Слепаков опубликовал на YouTube видео на песню Олé-Олé-Олé, в которой вообразил, что было бы, стань Рамзан Кадыров главным тренером сборной России.
«Рамзан, Рамзан, Рамзан,
Нас приведет к призам.
Рамзан, Рамзан, Рамзан,
Твердый, как пармезан», — спел юморист в припеве.
Далее Слепаков описал тренерские методы главы Чечни, например, завуалированные угрозы и лишение игроков больших пальцев.
Два дня спустя на песню отреагировал сам Рамзан Кадыров. По его словам, она ему понравилась, однако Слепакову стоит приехать в Чечню, чтобы они вместе написали новую композицию, так как по сюжету песни юмориста сборная все же проиграла.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские гомофобы избили иностранных фанатов326
Слепаков ответил Кадырову35
Москва сошла с ума52
Британские футболисты отказались есть русский каравай317
Иностранных болельщиков шокировали российские цены501
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение