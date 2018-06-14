Слепаков ответил Кадырову

Юморист Семен Слепаков принял приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова посетить республику. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом», — отметил он.

По словам Слепакова, множество русских поэтов ездили на Кавказ, чтобы вдохновиться им, а «некоторые после этого даже возвращались», однако ему «опасаться нечего», так как до Михаила Лермонтова , погибшего на дуэли в Пятигорске, ему «еще далеко».

«Всем хорошего чемпионата мира и просто мира!» — пожелал Слепаков.

В начале нынешней недели Семен Слепаков опубликовал на YouTube видео на песню Олé-Олé-Олé, в которой вообразил, что было бы, стань Рамзан Кадыров главным тренером сборной России.

«Рамзан, Рамзан, Рамзан,

Нас приведет к призам.

Рамзан, Рамзан, Рамзан,

Твердый, как пармезан», — спел юморист в припеве.

Далее Слепаков описал тренерские методы главы Чечни, например, завуалированные угрозы и лишение игроков больших пальцев.

Два дня спустя на песню отреагировал сам Рамзан Кадыров. По его словам, она ему понравилась, однако Слепакову стоит приехать в Чечню, чтобы они вместе написали новую композицию, так как по сюжету песни юмориста сборная все же проиграла.