Чемпионат мира по футболу 2018: Египет — Уругвай (15 июня, 15:00). Прогноз на матч

15 июня состоится второй матч чемпионата мира по футболу 2018 года. В 15:00 по московскому времени на «Екатеринбург Арене» в столице Урала сыграют соперники россиян по группе А — сборные Египта и Уругвая.

Ранее команды играли друг с другом лишь однажды. 12 лет назад победу со счетом 2:0 одержали южноамериканские футболисты.

В 2018-м уругвайцы также считаются фаворитами матча со сборной Египта, особенно если в нем не сыграет главная звезда африканцев Мохаммед Салах , травмировавший плечо еще в майском финале Лиги чемпионов.

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Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие