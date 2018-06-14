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Египет — Уругвай. Прогноз на матч
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Чемпионат мира по футболу 2018: Египет — Уругвай (15 июня, 15:00). Прогноз на матч 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
15 июня состоится второй матч чемпионата мира по футболу 2018 года. В 15:00 по московскому времени на «Екатеринбург Арене» в столице Урала сыграют соперники россиян по группе А — сборные Египта и Уругвая.
Ранее команды играли друг с другом лишь однажды. 12 лет назад победу со счетом 2:0 одержали южноамериканские футболисты.
В 2018-м уругвайцы также считаются фаворитами матча со сборной Египта, особенно если в нем не сыграет главная звезда африканцев Мохаммед Салах, травмировавший плечо еще в майском финале Лиги чемпионов.
Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Египет: Шериф Экрами, Эссам Эль-Хадари, Мохамед Эль-Шенави.
Уругвай: Мартин Кампанья, Фернандо Муслера, Мартин Сильва.
Защитники
Египет: Мохамед Абдуль-Шафи, Айман Ашраф, Омар Габер, Али Габр Габр Моссад, Саад Али Саадельдин Самир, Ахмед Фатхи, Махмуд Хамди, Ахмед Хегази.
Уругвай: Гильермо Варела, Диего Годин, Мартин Касерес, Себастьян Коатес, Максимильяно Перейра, Гастон Сильва, Хосе Мария Хименес.
Полузащитники
Египет: Амр Медат Варда, Кахраба Махмуд Абдуль Монем Абдельхамид Сулиман, Сэми Сайед Морси, Тарек Хамед, Махмуд Хассан, Махмуд Абдель Разек, Ахмед Эйсса Эль-Мухамади, Мохамед Эль-Ненни, Абдалла Эль-Саид.
Уругвай: Джорджиан Де Арраскаэта, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Диего Себастиан Лашальт, Найтан Нандес, Кристиан Родригес, Карлос Андрес Санчес, Лукас Торрейра, Джонатан Урретавискайя.
Нападающие
Египет: Марван Мохсен, Мохаммед Салах, Рамадан Собхи.
Уругвай: Максимилиано Гомес, Эдинсон Кавани, Кристиан Стуани, Луис Суарес.
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