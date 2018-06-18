Лопырева попросила Путина помочь сборной России

Российская фотомодель и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева обратилась к президенту России Владимиру Путину в преддверии матча второго тура мундиаля между командами России и Египта, передает "Советский спорт".
"Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? Владимир Владимирович, приходите на Россия — Египет, пожалуйста", — написала телеведущая в своем твиттере.
Матч Россия — Египет пройдет 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". На данный момент подопечные Станислава Черчесова лидируют в своей группе.
Поздравила Президента Швейцарии с хорошим результатом его Сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне Президент страны? 🇨🇭p. s. Владимир Владимирович, приходите на Россия — Египет, пожалуйста ⚽️V 🇷🇺 pic.twitter.com/Z4qSEIcikf— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 17 июня 2018 г.