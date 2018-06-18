Ещё
Лопырева попросила Путина помочь сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лопырева попросила Путина помочь сборной России своим присутствием 

Газета.Ru 2 минуты назад
Фото: ТАСС
Российская фотомодель и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева обратилась к президенту России Владимиру Путину в преддверии матча второго тура мундиаля между командами России и Египта, передает "Советский спорт".
"Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? Владимир Владимирович, приходите на Россия — Египет, пожалуйста", — написала телеведущая в своем твиттере.
Матч Россия — Египет пройдет 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". На данный момент подопечные Станислава Черчесова лидируют в своей группе.
Газета.Ru: последние новости
Сборная Швейцарии прибыла в Россию для участия в ЧМ-2018 ЧМ-2018. Аргентина – Исландия – 1:1. 16 июня 2018. Месси не забил пенальти Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уверенно побеждает только Россия19
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ97
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение31
Российский ресторан возмутил британского футболиста105
Уткин сделал скандальное заявление272
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение