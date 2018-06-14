Чемпионат мира по футболу 2018: Россия — Саудовская Аравия (14 июня, 18:00)

На московских «Лужниках» стартовал первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Саудовская Аравия.

Матч открытия первого мундиаля, который проходит на территории России, в качестве главного судьи обслуживает аргентинец Нестор Питана.

По мнению футбольных экспертов, россияне являются фаворитами сегодняшней игры, однако добротная арабская команда способна преподнести им сюрприз. Так ли это будет и сильно ли «удивятся» игроки сборной России, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Саудовская Аравия: Омар Ибрахим Омар Осман Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Ясир Аль-Шахрани, Мотаз Хавсави Али Хассан, Усама Хавсави, Мансур Альсакфи Аль-Харби, Али Аль-Булайхи.

Полузащитники

Нападающие

Саудовская Аравия: Моханад Ахмед Абу Радия Асири, Мохаммад Ибрахим Аль-Сахлави, Фахад Мосаед Аль-Муваллад Аль-Харби.