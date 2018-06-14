На московских «Лужниках» стартовал первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Саудовская Аравия.
Матч открытия первого мундиаля, который проходит на территории России, в качестве главного судьи обслуживает аргентинец Нестор Питана.
По мнению футбольных экспертов, россияне являются фаворитами сегодняшней игры, однако добротная арабская команда способна преподнести им сюрприз. Так ли это будет и сильно ли «удивятся» игроки сборной России, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Владимир Габулов.
Саудовская Аравия: Абдулла Аль-Маюф, Мохаммед Халил Аль-Оваис, Яссер Абдулла Аль-Мосайлем.
Защитники
Россия: Игорь Смольников, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Владимир Гранат.
Саудовская Аравия: Омар Ибрахим Омар Осман Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Ясир Аль-Шахрани, Мотаз Хавсави Али Хассан, Усама Хавсави, Мансур Альсакфи Аль-Харби, Али Аль-Булайхи.
Полузащитники
Россия: Алексей Миранчук, Юрий Жирков, Александр Головин, Алан Дзагоев, Денис Черышев, Александр Ерохин, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Самедов, Юрий Газинский.
Саудовская Аравия: Яхья Аль-Шехри, Хуссейн Аль-Мугахви, Абдулла Аль-Хайбари, Тайсир Аль-Джассим, Салем Мохаммед Аль-Доссари, Сальман Аль-Фаридж, Абдулмалек Аль-Хаибри Абдулла, Хаттан Бахебри, Мохаммед Кану, Абдулла Ибрахим Отайф.
Нападающие
Россия: Федор Смолов, Артем Дзюба.
Саудовская Аравия: Моханад Ахмед Абу Радия Асири, Мохаммад Ибрахим Аль-Сахлави, Фахад Мосаед Аль-Муваллад Аль-Харби.