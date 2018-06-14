Дзагоев получил травму во время матча на ЧМ

Футболист сборной России Алан Дзагоев получил травму на 24-й минуте матча с Саудовской Аравией и, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира.

Полузащитник упал на газон, держась за бедро. Позже в Twitter сборной России сообщили, что предварительный диагноз Дзагоева — повреждение мышц задней поверхности бедра. Точный диагноз и сроки лечения одного из лидеров сборной будут известны после МРТ.

Как рассказал тренер Леонид Слуцкий, комментировавший матч Россия-Саудовская Аравия, минимальные сроки восстановления при повреждении мышц задней поверхности бедра — две недели.

Алан Дзагоев покинул поле со слезами на глазах.

Матч Россия — Саудовская Аравия закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев чемпионата.