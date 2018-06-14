Дзагоев получил травму во время матча на ЧМ 

Футболист сборной России Алан Дзагоев получил травму на 24-й минуте матча с Саудовской Аравией и, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира.
Полузащитник упал на газон, держась за бедро. Позже в Twitter сборной России сообщили, что предварительный диагноз Дзагоева — повреждение мышц задней поверхности бедра. Точный диагноз и сроки лечения одного из лидеров сборной будут известны после МРТ.
Алан Дзагоев вынужден был покинуть поле из-за травмы…😢
Желаем скорейшего восстановления!#RUSKSA #ЧМ2018 pic.twitter.com/Uep6ET4dV9— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.
Как рассказал тренер Леонид Слуцкий, комментировавший матч Россия-Саудовская Аравия, минимальные сроки восстановления при повреждении мышц задней поверхности бедра — две недели.
Алан Дзагоев покинул поле со слезами на глазах.
Матч Россия — Саудовская Аравия закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев чемпионата.