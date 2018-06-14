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Дзагоев получил травму во время матча на ЧМ
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Дзагоев получил травму во время матча на ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболист сборной России Алан Дзагоев получил травму на 24-й минуте матча с Саудовской Аравией и, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира.
Полузащитник упал на газон, держась за бедро. Позже в Twitter сборной России сообщили, что предварительный диагноз Дзагоева — повреждение мышц задней поверхности бедра. Точный диагноз и сроки лечения одного из лидеров сборной будут известны после МРТ.
Как рассказал тренер Леонид Слуцкий, комментировавший матч Россия-Саудовская Аравия, минимальные сроки восстановления при повреждении мышц задней поверхности бедра — две недели.
Алан Дзагоев покинул поле со слезами на глазах.
Матч Россия — Саудовская Аравия закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев чемпионата.
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