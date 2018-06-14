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В сборной рассказали о состоянии Дзагоева
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В сборной России рассказали о состоянии Дзагоева 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В сборной России прокомментировали состояние полузащитника Алана Дзагоева, который получил травму в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018 с Саудовской Аравией. Об этом сообщает "Советский спорт".
"У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ", — говорится в заявлении пресс-службы российской команды.
Ранее бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что Дзагоев больше не сможет сыграть на мировом первенстве 2018 года.
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