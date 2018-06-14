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Россия — Саудовская Аравия. 5:0
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Чемпионат мира по футболу 2018: Россия — Саудовская Аравия. 5:0 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная России выиграла дебютный матч на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат».
На московском стадионе «Лужники» россиянам противостояла и в итоге не выстояла команда Саудовской Аравии. Итоговый счет матча 5:0.
В составе команды-хозяйки мундиаля отличились Юрий Газинский на 12-й минуте с передачи Александра Головина, Денис Черышев на 43-й с паса Романа Зобнина, на 71-й, через минуту после выхода на замену, мяч в ворота саудовцев отправил Артем Дзюба с уже второй передачи полузащитника ЦСКА Александра Головина, на 91-й Денис Черышев отличился во второй раз, а ассистировал ему Артем Дзюба, а на 94-й со штрафного забил Александр Головин.
Тренерский штаб российской команды использовал все три замены: на 24-й минуте травмировавшегося Алана Дзагоева заменил автор одного из голов Денис Черышев, на 64-й Александр Самедов был заменен на Далера Кузяева, а на 70-й Федора Смолова сменил Артем Дзюба.
Главным арбитром игры был аргентинец Нестор Питана.
Следующий матч сборная России проведет в Санкт-Петербурге 19 июня с командой Египта, а заключительная игра россиян на групповом этапе состоится 25 июня в Самаре, когда они встретятся со сборной Уругвая.
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