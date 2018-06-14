Чемпионат мира по футболу 2018: Россия — Саудовская Аравия. 5:0

Сборная России выиграла дебютный матч на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

На московском стадионе «Лужники» россиянам противостояла и в итоге не выстояла команда Саудовской Аравии. Итоговый счет матча 5:0.

Главным арбитром игры был аргентинец Нестор Питана.

Следующий матч сборная России проведет в Санкт-Петербурге 19 июня с командой Египта, а заключительная игра россиян на групповом этапе состоится 25 июня в Самаре, когда они встретятся со сборной Уругвая.