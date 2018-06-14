Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018

В матче открытия чемпионата мира — 2018 сборная России встречалась с командой Саудовской Аравии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

Соперниками сборной России и Саудовской Аравии по группе также являются команды Уругвая и Египта, которые проведут свой матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 15 июня.

Чемпионат мира по футболу — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.