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Россия разгромила Саудовскую Аравию
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Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В матче открытия чемпионата мира — 2018 сборная России встречалась с командой Саудовской Аравии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.
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Счёт в матче открыл хавбек Юрий Газинский, который отличился после передачи от Александра Головина. Ещё до перерыва полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество российской команды. Мяч был забит на 43-й минуте, а голевой передачей отметился Роман Зобнин. На 71-й минут Артём Дзюба забил третий гол российской команды, а в качестве ассистента снова выступил Головин. Четвёртый мяч на первой компенсированной минуте забил Черышев, который оформил дубль, а Дзюба отметился голевой передачей. Пятый гол на счету Головина, реализовавшего удар со штрафного.
Соперниками сборной России и Саудовской Аравии по группе также являются команды Уругвая и Египта, которые проведут свой матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 15 июня.
Чемпионат мира по футболу — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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