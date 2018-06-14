Дзюба прокомментировал матч с Саудовской Аравией

Артем Дзюба: «Потрясающая игра, потрясающая атмосфера»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Форвард отметился забитым голом через 91 секунду после выхода на замену

— Потрясающая игра, потрясающая атмосфера, — приводит Твиттер национальной команды слова Дзюбы.

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