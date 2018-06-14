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Дзюба прокомментировал матч с Саудовской Аравией
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Артем Дзюба: «Потрясающая игра, потрясающая атмосфера» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Форвард отметился забитым голом через 91 секунду после выхода на замену
— Потрясающая игра, потрясающая атмосфера, — приводит Твиттер национальной команды слова Дзюбы.
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