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Головин: «Главным героем себя не чувствую»
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Головин заявил, что не считает себя героем матча с Саудовской Аравией 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Главным героем себя не чувствую. Вся команда сыграла хорошо, выложилась на полную. Мы подготовились и дали бой. При этом играть с Саудовской Аравией было не просто», — рассказал Головин после матча.
Он отметил, что не стоит придавать слишком большое значение разгромному счёту в матче с Саудовской Аравией.
«Поэтому мы и реагируем на произошедшее спокойно. Присутствовало только небольшое давление, но мы ни о чём не думали и готовились к игре. Теперь также, ни о чём постороннем не думая, будем готовиться к следующему матчу. Расслабляться точно не будем», — добавил футболист.
Ранее сообщалось, что Денис Черышев был признан лучшим игроком матча Россия — Саудовская Аравия.
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