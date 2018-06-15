Футбольный клип Безрукова раскритиковали

Блогеры раскритиковали посвященный футболу клип Безрукова

Актер Сергей Безруков и его группа «Крестный папа» выпустили клип на новую песню «Прорываться». Судя по комментариям, многим песня понравилась но клип назвали «зустаревшим и второсортным».

Безруков посвятил песню российским футболистам, заявив, что нужно «зубы стиснуть до предела, сплюнуть кровью, делать дело». Однако не всем подписчикам Безрукова понравился клип.

«Музыка мне нравится, волыночка, экспериментаторство — всегда красота. Но клип не нравится, второсортный если не ниже», — написал Никита С.

«Я вас конечно уважаю, но, Сергей, ваши клипы будто остались в прошлом, во временах сериала «Бригада», неужели нельзя нанять хорошего режиссера, у вас же есть деньги и знакомства с нужными людьми. Возможно вы просто делаете это для себя, тогда вопросов нет, но если же вы хотите делать для людей и не только для людей, являющихся вашими фанатами, нужно показывать другой уровень. Я сейчас говорю не о стилистике музыки, а о клипе, это стоит учитывать», — считает Чарли Лучиано.

«Это уже второй сингл группы «Крестный папа». Очень хочется поддержать нашу сборную этой песней, которая называется «Прорываться», поднять им настроение. Смысл песни, я думаю, понятен, название говорит само за себя. Пришла пора прорываться! И первый же матч, который провели наши футболисты в день открытия чемпионата, окрыляет! Пять — ноль! Так держать, дорогие! Прорывайтесь вперед, в финал, к победе!» — цитирует РИА «Новости» слова Безрукова.

Песня набрала за сутки 10 тыс. просмотров.

В европейской прессе стали появляться оценки открытия чемпионата мира по футболу в России, а также первого матча, в котором наша сборная разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.