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Футбольный клип Безрукова раскритиковали
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Блогеры раскритиковали посвященный футболу клип Безрукова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Актер Сергей Безруков и его группа «Крестный папа» выпустили клип на новую песню «Прорываться». Судя по комментариям, многим песня понравилась но клип назвали «зустаревшим и второсортным».
Безруков посвятил песню российским футболистам, заявив, что нужно «зубы стиснуть до предела, сплюнуть кровью, делать дело». Однако не всем подписчикам Безрукова понравился клип.
«Музыка мне нравится, волыночка, экспериментаторство — всегда красота. Но клип не нравится, второсортный если не ниже», — написал Никита С.
«Я вас конечно уважаю, но, Сергей, ваши клипы будто остались в прошлом, во временах сериала «Бригада», неужели нельзя нанять хорошего режиссера, у вас же есть деньги и знакомства с нужными людьми. Возможно вы просто делаете это для себя, тогда вопросов нет, но если же вы хотите делать для людей и не только для людей, являющихся вашими фанатами, нужно показывать другой уровень. Я сейчас говорю не о стилистике музыки, а о клипе, это стоит учитывать», — считает Чарли Лучиано.
«Это уже второй сингл группы «Крестный папа». Очень хочется поддержать нашу сборную этой песней, которая называется «Прорываться», поднять им настроение. Смысл песни, я думаю, понятен, название говорит само за себя. Пришла пора прорываться! И первый же матч, который провели наши футболисты в день открытия чемпионата, окрыляет! Пять — ноль! Так держать, дорогие! Прорывайтесь вперед, в финал, к победе!» — цитирует РИА «Новости» слова Безрукова.
Песня набрала за сутки 10 тыс. просмотров.
В европейской прессе стали появляться оценки открытия чемпионата мира по футболу в России, а также первого матча, в котором наша сборная разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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