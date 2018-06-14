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Отец Черышева: я самый счастливый человек на свете
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Дм. Черышев — о дубле сына в матче открытия: я самый счастливый человек на свете 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал игру своего сына в матче открытия чемпионата мира по футболу с национальной командой Саудовской Аравии (5:0).
«Я самый счастливый человек на свете. Когда сын забивает в первой и такой важной игре на домашнем чемпионате мира, да ещё и делает дубль — это счастье», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
В поединке с Саудовской Аравией Денис появился на поле на 24-й минуте, заменив травмированного Дзагоева, и записал на свой счёт два гола. Отметим, что полузащитник был признан лучшим игроком встречи.
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