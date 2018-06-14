Отец Черышева: я самый счастливый человек на свете

Дм. Черышев — о дубле сына в матче открытия: я самый счастливый человек на свете

Дмитрий Черышев , отец полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева , прокомментировал игру своего сына в матче открытия чемпионата мира по футболу с национальной командой Саудовской Аравии (5:0). «Я самый счастливый человек на свете. Когда сын забивает в первой и такой важной игре на домашнем чемпионате мира, да ещё и делает дубль — это счастье», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым. В поединке с Саудовской Аравией Денис появился на поле на 24-й минуте, заменив травмированного Дзагоева, и записал на свой счёт два гола. Отметим, что полузащитник был признан лучшим игроком встречи.