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Марадона раскритиковал выбор места ЧМ-2026
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Марадона раскритиковал решение отдать ЧМ-2026 по футболу США, Канаде и Мексике 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона раскритиковал решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
«Мне это не по душе. Мексика не заслуживает этого. Мексиканцы сыграют с Бразилией или Германией — и вылетят. Канадцы могут быть хорошими лыжниками, а американцы захотят сделать четыре периода по 25 минут ради рекламы», — приводит слова Марадоны ESPN.
Ранее Дональд Трамп поздравил североамериканские страны с получением права проведения ЧМ-2026 по футболу.
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