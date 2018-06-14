Ещё
Боярский прокомментировал победу сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Михаил Боярский назвал победу сборной России фантастическим прорывом 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Для меня чудо свершилось. Я не ожидал этого никак. Я рассчитывал на 2:0, что наши выиграют. Но никаких иллюзий по поводу нашей сборной не было», — заявил артист.
По его словам, у команды произошёл совершенно фантастический прорыв — в игре, психологии, смелости.
Боярский выразил надежду, что в матче против сборной Египта 19 июня россияне покажут аналогичный настрой.
В преддверии турнира Боярский поделился мнением о том, как выступит сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей национальной сборной.
RT на русском: последние новости
Гризманн в течение недели назовёт клуб, за который будет выступать Отец Черышева: я самый счастливый человек на свете Черчесов: если кто-то наденет корону, то для него всегда найдётся место на стадионе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ257
Около «Лужников» проходит эвакуация53
Россия разгромила Саудовскую Аравию347
Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ70
Иностранных болельщиков шокировали российские цены513
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение