Из-за долгов Украине придется показать ЧМ-2018

Украинские каналы показывают и продолжат показывать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил на своей странице в соцсети Facebook глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

По словам Зураба Аласании, каналы «Интер» и НТН показывают первенство мира 2018 года, чтобы украинцы смогли увидеть матчи чемпионата мира 2022-го, а причиной тому — долги НОТУ перед Европейским союзом вещателей.

Аласания отметил, что права на показ и российского, и катарского мундиалей НОТУ приобрела «за миллионы евро» еще в 2012 году, а в 2015-м впервые сообщила о возможном отказе от трансляции турнира, проходящего на территории «страны-агрессора».

Однако в 2016 году задолженность НОТУ перед ЕСВ начала накапливаться, а погашаться — лишь в начале 2017-го, но при этом «росла с каждым оплаченным траншем».

В мае компания Inter Media Group выкупила у НОТУ права на показ ЧМ-2018, позволив оплатить две трети долга. По словам Аласании, полностью он должен быть уплачен до конца года, что «откроет уже почти закрытую возможность трансляции ЧМ-2022» на Украине.