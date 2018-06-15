Кому Робби Уильямс показа «фак» на открытии ЧМ-2018

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Во время своего выступления артист показал в камеру неприличный жест, пропев при этом слова: «Я сделал это бесплатно». По словам же Авербуха, он не знает, что Уильямс «вложил» в свой жест.

«Я как хореограф его не ставил точно», — подчеркнул он.

Прославленный в прошлом фигурист предположил, что певец хотел «задеть» своим средним пальцем не Россию, а британских журналистов, которые критикуют его за участие в церемонии открытия российского мундиаля.

На прошлой неделе правительственная комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала ФИФА провести награждение победителя чемпионата мира по футболу 2018 года за пределами России, так как ее власти якобы виновны в коррупции, дискриминации и даже в принуждении граждан к труду во время подготовки к мундиалю.