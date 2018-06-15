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Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018
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Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТАСС
Режиссер церемонии открытия ЧМ-2018 Илья Авербух объяснил неприличный жест Робби Уильямса.
Британский певец Робби Уильямс во время выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве показал в камеру средний палец.
Режиссер церемонии Илья Авербух почеркнул, что, как хореограф, он «его не ставил точно», однако предположил, что жест мог быть адресован британским журналистам, которые вовсю критиковали ЧМ-2018. Под удар попал и сам певец, за то, что согласился приехать в Москву.
Робби Уильямс изменил фрагмент текста в своей песни Rock DJ, пропел «я сделал это бесплатно» и показал неприличный жест.
«Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом», — цитирует Авербуха РИА «Новости».
К футбольной феерии уже присоединились многие исполнители. Так, лидер группы «Чайф» перепел хит «Аргентина — Ямайка 5:0» после победы России в первом матче ЧМ-2018.
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