Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018

Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс во время выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве показал в камеру средний палец.

Режиссер церемонии Илья Авербух почеркнул, что, как хореограф, он «его не ставил точно», однако предположил, что жест мог быть адресован британским журналистам, которые вовсю критиковали ЧМ-2018. Под удар попал и сам певец, за то, что согласился приехать в Москву.

Робби Уильямс изменил фрагмент текста в своей песни Rock DJ, пропел «я сделал это бесплатно» и показал неприличный жест.

«Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом», — цитирует Авербуха РИА «Новости».

К футбольной феерии уже присоединились многие исполнители. Так, лидер группы «Чайф» перепел хит «Аргентина — Ямайка 5:0» после победы России в первом матче ЧМ-2018.