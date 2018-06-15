Головин ушел из прямого эфира после фразы ведущего

Игрок сборной России ушел из прямого эфира из-за комплиментов ведущего

Полузащитник сборной России Александр Головин не стал дослушивать вопрос ведущего спортивных новостей Первого канала Александра Садокова , покинув прямой эфир программы «Пусть говорят» на середине фразы журналиста из-за потока комплиментов в свой адрес.

Сразу же после матча сборной России с командой Саудовской Аравии начался прямой эфир программы «Пусть говорят», посвященный стартовой встрече турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».

Корреспондент из микст-зоны передал Головину наушник, чтобы он услышал вопрос, который собирался задать ему Садоков, однако вместо вопроса Головин услышал поток комплиментов в свой адрес.

«Сегодня произошло рождение новой русской звезды, и это Александр Головин (аплодисменты в зале)», — начал Садоков.

«Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что «Ювентус» за него борется, что «Милан» сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так — как они играют под давлением. И Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство…», — не унимался ведущий.

В этот момент Головин не выдержал, вынул наушник, передал его корреспонденту из микст-зоны, что-то негромко сказал, улыбнулся и ушел из прямого эфира Первого канала.

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов в этот момент сказал: «Слишком много хороших слов в его адрес. Александр не выдержал!».

Напомним, полузащитник сборной России Александр Головин создал пять голевых моментов в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии, причем дважды его передачи стали голевыми. Это лучший показатель для игрока сборной России на чемпионатах мира. Последний раз подобное удавалось еще советскому футболисту — Кахи Асатиани, который создал семь голевых моментов в матче ЧМ-1970 против Бельгии (4:1).

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.