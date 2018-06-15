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Головин ушел из прямого эфира после фразы ведущего
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Игрок сборной России ушел из прямого эфира из-за комплиментов ведущего 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России Александр Головин не стал дослушивать вопрос ведущего спортивных новостей Первого канала Александра Садокова, покинув прямой эфир программы «Пусть говорят» на середине фразы журналиста из-за потока комплиментов в свой адрес.
Сразу же после матча сборной России с командой Саудовской Аравии начался прямой эфир программы «Пусть говорят», посвященный стартовой встрече турнира, сообщает «Спорт-Экспресс».
Корреспондент из микст-зоны передал Головину наушник, чтобы он услышал вопрос, который собирался задать ему Садоков, однако вместо вопроса Головин услышал поток комплиментов в свой адрес.
«Сегодня произошло рождение новой русской звезды, и это Александр Головин (аплодисменты в зале)», — начал Садоков.
«Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что «Ювентус» за него борется, что «Милан» сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так — как они играют под давлением. И Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство…», — не унимался ведущий.
В этот момент Головин не выдержал, вынул наушник, передал его корреспонденту из микст-зоны, что-то негромко сказал, улыбнулся и ушел из прямого эфира Первого канала.
Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов в этот момент сказал: «Слишком много хороших слов в его адрес. Александр не выдержал!».
Напомним, полузащитник сборной России Александр Головин создал пять голевых моментов в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии, причем дважды его передачи стали голевыми. Это лучший показатель для игрока сборной России на чемпионатах мира. Последний раз подобное удавалось еще советскому футболисту — Кахи Асатиани, который создал семь голевых моментов в матче ЧМ-1970 против Бельгии (4:1).
Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.
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