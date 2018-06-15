Ещё
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россию обвинили в футбольном «заговоре» 

Рамблер 1 час назад
Пользователи социальных сетей заподозрили Россию в «подкупе» судьи чемпионата мира по футболу 2018 года.
По мнению некоторых из них, полузащитник российской команды Юрий Газинский, забивая первый гол мундиаля, мог оттолкнуть от себя игрока сборной Саудовской Аравии.
Интернет-пользователи, главным образом зарубежные, уверены, что главный арбитр игры, аргентинец Нестор Питана, должен был воспользоваться системой видеопомощи VAR, чтобы убедиться, что гол забит по правилам, однако не сделал этого.
«VAR работает отлично — Vladimir Assisted Referee (помощник Владимира. — Прим. ред.)», — написал в Twitter пользователь Jez a Bell.
Mikala Paula в той же соцсети заявил, что «таковы правила» — судьи не будут прибегать к VAR после голов сборной России.
«Начинаются заговоры русских», — посетовал jordan.
Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Саудовская Аравия состоялся накануне на московских «Лужниках». Россияне победили со счетом 5:0. Авторами голов стали Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.
Комментарии57
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018151
Саудовцев накажут за поражение71
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ330
Около «Лужников» проходит эвакуация61
Из-за долгов Украине придется показать ЧМ-20182
Видео
01:02
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение