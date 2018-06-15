Россию обвинили в футбольном «заговоре»

Пользователи социальных сетей заподозрили Россию в «подкупе» судьи чемпионата мира по футболу 2018 года.

По мнению некоторых из них, полузащитник российской команды Юрий Газинский , забивая первый гол мундиаля, мог оттолкнуть от себя игрока сборной Саудовской Аравии.

Интернет-пользователи, главным образом зарубежные, уверены, что главный арбитр игры, аргентинец Нестор Питана, должен был воспользоваться системой видеопомощи VAR, чтобы убедиться, что гол забит по правилам, однако не сделал этого.

«VAR работает отлично — Vladimir Assisted Referee (помощник Владимира. — Прим. ред.)», — написал в Twitter пользователь Jez a Bell.

VAR is working well during Russia’s first match — Vladimir Assisted Referee #WorldCupRussia2018— Jez a Bell (@Tsarcastic_) 14 июня 2018 г.

Mikala Paula в той же соцсети заявил, что «таковы правила» — судьи не будут прибегать к VAR после голов сборной России.

«Начинаются заговоры русских», — посетовал jordan.