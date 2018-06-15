Головин стал рекордсменом сборной России по созданным голевым моментам на ЧМ

Таким образом, российский хавбек установил рекорд для национальной сборной.

В составе СССР семь голевых моментов на счету Кахи Асатиани. Его достижение было установлено в матче мирового первенства 1970 года против сборной Бельгии (4:1).

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.