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В Сети раскрыли «секрет» сборной России
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В Сети раскрыли «секрет» сборной России 

Рамблер 1 час назад
Фото: dni.ru
Интернет-пользователи пришли к выводу, что флешмоб певицы Ольги Бузовой помог сборной России одержать победу в первом матче ЧМ-2018. Внимание на это обратило издание «Дни.ру».
Три недели назад Бузова запустила флешмоб #МируНуженЧемпион для поддержки сборной РФ и своего нового клипа на песню «Чемпион». Поклонники певицы начали выкладывать видеоролики с танцами под эту песню. Бузова пообещала опубликовать видео в своем профиле в Instagram и подарить подарки авторам лучших роликов.
После победы сборной РФ пользователи вспомнили о Бузовой.
Некоторых возмутило, что на открытии турнира пел Робби Уильямс, а не Бузова. Также пользователи предложили переделывать песни Бузовой в футбольные кричалки.
«А это все оля бузова намотивировала нашу команду своей песней чемпион покупайте ее в айтюнсе слушайте на эпл мьюзик и все в вашей жизни будет хорошо», — написала @falls_desires.
Некоторые пользователи даже приняли за Бузову оперную певицу Аиду Гарифуллину, выступавшую вместе с Уильямсом.
Российская сборная 14 июня одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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