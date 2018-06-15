В Сети раскрыли «секрет» сборной России

Интернет-пользователи пришли к выводу, что флешмоб певицы Ольги Бузовой помог сборной России одержать победу в первом матче ЧМ-2018. Внимание на это обратило издание «Дни.ру».

Три недели назад Бузова запустила флешмоб #МируНуженЧемпион для поддержки сборной РФ и своего нового клипа на песню «Чемпион». Поклонники певицы начали выкладывать видеоролики с танцами под эту песню. Бузова пообещала опубликовать видео в своем профиле в Instagram и подарить подарки авторам лучших роликов.

https://t.co/jaP83O1Gac Накануне ЧМ-2018 Ольга Бузова запустила флешмоб «Миру нужен чемпион»



Накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, Ольга Бузова инициировала грандиозный флешмоб под названием «Миру нужен чемпион». Поющая… #missbonus.ru pic.twitter.com/TSOaOr1Zdp— Анастасия Легова (@missbonus_ru) 20 мая 2018 г.

После победы сборной РФ пользователи вспомнили о Бузовой.

Некоторых возмутило, что на открытии турнира пел Робби Уильямс , а не Бузова. Также пользователи предложили переделывать песни Бузовой в футбольные кричалки.

«А это все оля бузова намотивировала нашу команду своей песней чемпион покупайте ее в айтюнсе слушайте на эпл мьюзик и все в вашей жизни будет хорошо», — написала @falls_desires.

а это все оля бузова намотивировала нашу команду своей песней чемпион покупайте ее в айтюнсе слушайте на эпл мьюзик и все в вашей жизни будет хорошо— n🍭 (@falls_desires) 14 июня 2018 г.

Некоторые пользователи даже приняли за Бузову оперную певицу Аиду Гарифуллину , выступавшую вместе с Уильямсом.

Это кто с Роби, Бузова?— ¯\_АБАНАМАТ (ツ) _/¯ (@JuliaScherbet) 14 июня 2018 г.

Российская сборная 14 июня одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.