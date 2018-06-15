Открытие ЧМ-2018 назвали пощечиной Западу

Открытие ЧМ-2018 назвали пощечиной России Западу

Россия «нанесла пощечину Западу и его СМИ», успешно открыв чемпионат мира по футболу, несмотря на попытки сорвать состязание, пишет ливанская газета «Аль-Ахбар».

«Россия нанесла пощечину Западу и его средствам массовой информации, пытавшимся сорвать проведение ЧМ-2018. Открытие мирового праздника футбола в Лужниках приковало всеобщее внимание к Москве, которая на высоком техническом уровне подготовилась к соревнованиям», — отмечает издание.

Газета подчеркивает, что «сегодня все взоры устремлены к России и ее городам», а «люди всего мира увидят огромный потенциал этой великой державы, ее достижения в развитии экономики, торговли, сфере услуг и транспорта, познакомятся с ее богатым культурным наследием».

«Аль-Ахбар» указывает, что дав старт ЧМ-2018, «Россия одержала после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году еще одну спортивную победу», передает ТАСС

«Именно этого хотели не допустить Соединенные Штаты и Великобритания, которые до последнего момента чинили всяческие препятствия России из опасений, что футбольный чемпионат еще более укрепит ее международные позиции», — заключает газета.

В европейской прессе также стали появляться оценки открытия чемпионата мира по футболу в России, а также первого матча, в котором наша сборная разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.