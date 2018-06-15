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Кот Ахилл решил «поспорить» с букмекерами
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Кот Ахилл в Эрмитаже предсказал победу сборной Ирана в матче с Марокко 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ТАСС
Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл отдал предпочтение сборной Ирана во время прогноза результатов матча Иран — Марокко, который пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС.
Очередной сеанс предсказания прошел в Государственном Эрмитаже в зале Искусства Северного Причерноморья. Перед котом, как обычно, были поставлены две миски с кормом и флажки сборных. Ахилл направился к миске с флагом Ирана.
Сборные Ирана и Марокко выступают в группе В, в которую вошли также команды Испании и Португалии.
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Как объясняли сотрудники музея, его выбрали за способность к выбору, анализу, необычному поведению. В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального.
В этом году он безошибочно выбрал фаворита матча Россия — Саудовская Аравия: сборная России, на которую указал во время прогноза кот, в четверг победила в первой игре на чемпионате 2018 года со счетом 5:0.
Кот Ахилл далее будет предсказывать исход матчей Чемпионата, проходящих в Петербурге 19 июня, 22 июня, 26 июня, 3 июля и 10 июля.
ТАСС: последние новости
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