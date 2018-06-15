«Эль Газико». Миру подарили новый мем

The Ringer: Путин и саудовский принц на «Эль Газико» подарили новый мем

Сборная России считалась одной из худших на турнире, поэтому, даже после попадания в самую легкую группу за десятилетия от нее не ожидали легкого прохода в следующий этап. Однако этого нельзя было бы и подумать, если посмотреть на результат первого матча команды с Саудовской Аравией, написало американское спортивное издание The Ringer.

Это победа стала второй в истории чемпионатов мира по количеству забитых мячей в матче открытия, сразу после матча Италия — США в 1934 году со счетом 7-1, отметил The Ringer.

Кроме того, этот матч, который прозвали El Gasico («Эль Газико») в связи с тем, что на Россию и Саудовскую Аравию приходится четверть мировых запасов нефти, подарил миру новый мем: Владимир Путин , пожимающий плечами перед кронпринцем Мухаммедом бин Сальманом после гола сборной. Кто бы мог подумать, что эти мировые лидеры могут вести себя совсем как мы, отметил автор американского издания.

Уже только одна эта победа может позволить сборной России выйти из группы, и разница голов играет ей на руку, пишет издание. Даже если она проиграет Уругваю и сыграет вничью с Египтом — этого будет достаточно для выхода из группы, а это уже будет победой для российской команды. Если же они пройдут еще дальше, я сам начну пожимать плечами, как Путин, резюмировал автор The Ringer.