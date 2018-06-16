В Чечне поздравили Салаха

Салаху на день рождения в Чечне подарили торт в 100 кг

Чеченские болельщики подарили футболисту сборной Египта Мохамеду Салаху торт в 100 килограмм на день рождения, сообщает "РИА Новости" "Команда приехала из аэропорта в понуром настроении, но при входе в гостиницу их ждал трехэтажный торт с поздравительной надписью и бутсой золотистого цвета. Увидев праздничную атмосферу, Салах и футболисты начали улыбаться, а затем именинник задул свечи", — рассказал очевидец празднования. Сборная Египта потерпела поражение в стартовом матче мундиаля против команды Уругвая со счетом 0:1. Следующий матч на мировом первенстве египтяне проведут 19 июня против сборной России. Игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее сообщалось, что полузащитника сборной Германии рассмешила оргия мексиканцев.