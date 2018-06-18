Сборная Бельгии разгромила команду Панамы

Сборная Бельгии по футболу одержала крупную победу над командой Панамы со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы G прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
Счет в матче на 47-й минуте открыл форвард Дрис Мертенс. Дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку (69, 75).
Другой матч группы G пройдет позднее в понедельник. Сборные Англии и Туниса сыграют в Волгограде, встреча начнется в 21:00 мск.
В следующем матче 23 июня бельгийцы сыграют с командой Туниса в Москве на стадионе "Спартак". Сборная Панамы 24 июня встретится с англичанами в Нижнем Новгороде.