Сборная Бельгии разгромила команду Панамы в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Бельгии по футболу одержала крупную победу над командой Панамы со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы G прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Счет в матче на 47-й минуте открыл форвард Дрис Мертенс. Дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку (69, 75).

Другой матч группы G пройдет позднее в понедельник. Сборные Англии и Туниса сыграют в Волгограде, встреча начнется в 21:00 мск.