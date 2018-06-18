Ещё
Сборная Бельгии разгромила команду Панамы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Бельгии разгромила команду Панамы в матче чемпионата мира по футболу 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Сборная Бельгии по футболу одержала крупную победу над командой Панамы со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы G прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
Счет в матче на 47-й минуте открыл форвард Дрис Мертенс. Дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку (69, 75).
Другой матч группы G пройдет позднее в понедельник. Сборные Англии и Туниса сыграют в Волгограде, встреча начнется в 21:00 мск.
В следующем матче 23 июня бельгийцы сыграют с командой Туниса в Москве на стадионе "Спартак". Сборная Панамы 24 июня встретится с англичанами в Нижнем Новгороде.
ТАСС: последние новости
Около 9 тыс. человек посмотрели матч открытия ЧМ на фестивале болельщиков в Ростове Тренер сборной Уругвая не увидел серьезных проблем в игре Суареса с египтянами в матче ЧМ Тренер: высокий уровень безопасности ЧМ не допустит конфликта фанатов Англии и Туниса
Комментарии  Ещё 86 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела85
Журналист возмутился русскими женщинами315
В квартире футболиста «Локомотива» нашли труп болельщика1
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-201828
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ123
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение