В Москву приехали монгольские щипачи

Москве болельщика из Мексики обокрали граждане Монголии . Об этом в пятницу, 15 июня, передает Telegram-канал «Опер Слил».

В полицию 14 июня обратился гражданин Мексики Очоа Агилара Мануэля 1989 года рождения. Мужчина сообщил, что при подходе к стадиону «Лужники» у него из наплечной сумки тайно похитили мужское портмоне стоимостью 10 долларов, в котором находились паспорт на его имя, миграционная карта и четыре билета на футбольные матчи общей стоимостью 840 долларов.

По подозрению в совершении кражи сотрудники МУРа задержали двух граждан Монголии: Тсетсги Туйа 1975 года рождения и Самбуу Батболд 1972 года рождения. Похищенное имущество изъято.

Ранее 15 июня сообщалось о японском болельщике, который пожаловался в московскую полицию на исчезновение своих вещей. Иностранец обнаружил отсутствие документов и кошелька с 800 долларов, но при каких обстоятельствах он их лишился выяснить не удалось из-за отсутствия переводчика.