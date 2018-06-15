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В Москву приехали монгольские щипачи
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В Москву приехали монгольские щипачи 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве болельщика из Мексики обокрали граждане Монголии. Об этом в пятницу, 15 июня, передает Telegram-канал «Опер Слил».
В полицию 14 июня обратился гражданин Мексики Очоа Агилара Мануэля 1989 года рождения. Мужчина сообщил, что при подходе к стадиону «Лужники» у него из наплечной сумки тайно похитили мужское портмоне стоимостью 10 долларов, в котором находились паспорт на его имя, миграционная карта и четыре билета на футбольные матчи общей стоимостью 840 долларов.
По подозрению в совершении кражи сотрудники МУРа задержали двух граждан Монголии: Тсетсги Туйа 1975 года рождения и Самбуу Батболд 1972 года рождения. Похищенное имущество изъято.
Ранее 15 июня сообщалось о японском болельщике, который пожаловался в московскую полицию на исчезновение своих вещей. Иностранец обнаружил отсутствие документов и кошелька с 800 долларов, но при каких обстоятельствах он их лишился выяснить не удалось из-за отсутствия переводчика.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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