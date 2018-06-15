Уго Льорис отказался считать свою сборную фаворитами

Уго Льорис: Сборная Франции амбициозна, но мы не считаем себя фаворитами

Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от предстоящего матча команды на чемпионате мира в России. 16 июня французы сыграют в первом туре группового этапа ЧМ-2018 против команды Австралии в Казани. «Французская сборная амбициозна, но мы не считаем себя фаворитами, тем более что здесь играют такие сборные, как Испания, Бразилия и другие. Для нас каждый матч — это вызов. Мы стараемся идти вперед, постепенно расширяя горизонты. Если мы будем думать о перспективе, то можем навредить себе, поэтому работаем поэтапно. Будет много единоборств. Но, думаю, наши индивидуальные качества позволят нам контролировать матч и мы сохраним концентрацию», — цитирует Льориса ТАСС. В группе с Францией также играют Перу и Дания.