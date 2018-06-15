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Названы претенденты на ЧМ-2030
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СМИ: Англия планирует подать совместную заявку с тремя странами на проведение ЧМ-2030 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Федерация футбола Англии ведет переговоры с коллегами из Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии о совместной заявке на проведение чемпионата мира — 2030. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, секретная встреча сторон состоялась 12 июня, за день до конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее президент Футбольного союза Германии Райнхард Гриндель перед дружественным международным сообществом 10 ноября 2017 года заявил, что его страна будет полностью поддерживать Англию в качестве кандидата на проведение мирового первенства.
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