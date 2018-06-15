Названы претенденты на ЧМ-2030

СМИ: Англия планирует подать совместную заявку с тремя странами на проведение ЧМ-2030

Федерация футбола Англии ведет переговоры с коллегами из Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии о совместной заявке на проведение чемпионата мира — 2030. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, секретная встреча сторон состоялась 12 июня, за день до конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).