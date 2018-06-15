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Первый канал телепортировал собор из Саранска в Москву
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Первый канал телепортировал собор из Саранска в Москву 

Lenta.ru 1 час назад
В ролике Первого канала, созданном к церемонии открытия чемпионата мира по футболу, посольство Великобритании в Москве заменено саранским собором святого праведного воина Федора Ушакова.
Видео, созданное специально к мундиалю, демонстрирует пейзажи тех населенных пунктов, где пройдут матчи чемпионата мира. На месте здания московского посольства Великобритании, находящегося на Смоленской набережной, в ролике появляется кафедральный собор Саранской епархии.
Соединенное Королевство объявило бойкот мундиалю 2018 года из-за ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская сторона утверждает причастность российских властей к случившемуся.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Матч открытия между Россией и Саудовской Аравией завершился победой хозяев со счетом 5:0.
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