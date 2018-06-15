На чемпионате мира по футболу 2018 года стартовал матч соперников сборной России за выход из группы А — команд Египта и Уругвая.
В последний раз египтяне и уругвайцы встречались в 2006 году. Тогда южноамериканцы победили со счетом 2:0. Их победу в завтрашнем матче футбольные эксперты прогнозируют и на этот раз. «Доказывают» они это тем, что состав сборной Уругвая гораздо более именит, так как представлен нападающими испанской «Барселоны» и французского «ПСЖ», полузащитниками итальянских «Интера» и «Ювентуса» и сразу двумя защитниками мадридского «Атлетико».
Проследить за ходом игры, которая проходит на «Екатеринбург Арене», вы можете при помощи прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Египет: Мохамед Эль-Шенави, Шериф Экрами, Эссам Эль-Хадари.
Уругвай: Фернандо Муслера, Мартин Кампанья, Мартин Сильва.
Защитники
Египет: Али Габр Габр Моссад, Мохамед Абдуль-Шафи, Айман Ашраф, Махмуд Хамди, Омар Габер, Саад Али Саадельдин Самир, Ахмед Фатхи, Ахмед Хегази.
Уругвай: Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Гильермо Варела, Мартин Касерес, Себастьян Коатес, Максимильяно Перейра, Гастон Сильва.
Полузащитники
Египет: Махмуд Хассан, Мохамед Эль-Ненни, Амр Медат Варда, Кахраба Махмуд Абдуль Монем Абдельхамид Сулиман, Сэми Сайед Морси, Тарек Хамед, Ахмед Эйсса Эль-Мухамади, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Абдель Разек.
Уругвай: Родриго Бентанкур, Кристиан Родригес, Джорджиан Де Арраскаэта, Матиас Весино, Диего Себастиан Лашальт, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Джонатан Урретавискайя, Карлос Андрес Санчес.
Нападающие
Египет: Мохаммед Салах, Марван Мохсен, Рамадан Собхи.
Уругвай: Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Максимилиано Гомес, Кристиан Стуани.