Чемпионат мира по футболу 2018: Египет — Уругвай (15 июня, 15:00)

На чемпионате мира по футболу 2018 года стартовал матч соперников сборной России за выход из группы А — команд Египта и Уругвая.

В последний раз египтяне и уругвайцы встречались в 2006 году. Тогда южноамериканцы победили со счетом 2:0. Их победу в завтрашнем матче футбольные эксперты прогнозируют и на этот раз. «Доказывают» они это тем, что состав сборной Уругвая гораздо более именит, так как представлен нападающими испанской «Барселоны» и французского «ПСЖ», полузащитниками итальянских «Интера» и «Ювентуса» и сразу двумя защитниками мадридского «Атлетико».

Проследить за ходом игры, которая проходит на «Екатеринбург Арене», вы можете при помощи прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие